Hdp'li Milletvekili Havalimanında Gözaltına Alındı

ŞANLIURFA (İHA) – HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın GAP Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, hakkında yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara'ya giderken Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenilen Ayhan'ın, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayhan'ın biri terör olmak üzere iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. - ŞANLIURFA