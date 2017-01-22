Hdp'li Irmak'a 4 Yıla Kadar Hapis İstemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada 4 yıla kadar hapis cezası istendi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Irmak hakkında hazırlanan iddianame, 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Irmak'ın 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde Demokratik Toplum Kongresi'nin Diyarbakır'da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda, PKK'nın yayın organı olarak kabul edilen bir televizyon kanalına canlı bağlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe hakaret içeren beyanlarda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Irmak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. - DİYARBAKIR