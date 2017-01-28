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Hdp'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı
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Hdp'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı

HDP İstanbul Milletvekili Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hdp'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı

HDP İstanbul Milletvekili Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com

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