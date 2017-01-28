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Hdp'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı
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Hdp'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı
28 Ocak 2017 Cumartesi 09:08
HDP İstanbul Milletvekili Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
HDP
İstanbul
Milletvekili Kaya
, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak:
Dunya.com
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