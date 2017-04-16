Hdp'li Güleryüz: AK Parti İlk Kez Büyük İllerde Seçim Kaybetti

HDP İzmir İl Eş Başkanları Anayasa değişikliği halk oylamasını değerlendirdi. Gülay Bilici halk oylamasının şaibeli olduğunu ileri sürerken, Mahfuz Güleryüz ise "Ama şunu hiç kimse unutmasın AKP Ankara'da, İstanbul'da, Manisa'da ilk kez seçimi kaybediyor. Zira bu ben kazandım, yüzde 51,5 oyla bu referandum u geçirdim, anayasayı halka oylattım diyebilecekleri bir sonuç değil"dedi.



"BU SEÇİM ŞAİBELİDİR"



HDP İzmir İl Eş Başkanları Mahfuz Güleryüz ve Gülay Bilici Anayasa değişikliği halkoylamasını değerlendirdi. HDP İzmir İl Başkanlığı'nda konuşan Bilici, İzmir'de referandum çalışmalarına eksilerle başladıklarını belirterek, "Darbe ile birlikte zaten şaibeli geçen bir dönemi referandum ile iyice şaibelendirdiler. YSK'nın sonradan fikir değiştirip mühürsüz pusulaları geçerli kılması var. Bu seçim şaibelidir. İzmir'de tespit edilen usulsüzlükler var. Şuan hukukçularımız tarafından gerekli itirazlar gerçekleştiriliyor. HDP, Sol, Sosyalist, hayır diyen kesim olarak, sonucu başarısızlık olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü AK Parti büyük bir oy kaybına uğramıştır. Büyük şehirlerin büyük bir çoğunluğu bu gelecek rejime hayır demiştir" ifadelerini kullandı.



"AKP GÖRECE BAŞARI KAZANMIŞ GİBİ DURUYOR OLABİLİR"



Cumhurbaşkanı'nın seçim kanunun ihlal ederek bir siyasi partinin seçim mitingine katıldığını söyleyen Güleryüz ise şöyle konuştu:



"Şunu söylemek çok abartılı bir durum olmayacaktır; devletin bütün imkanları kullanılarak, devletin bütün yasaları ihlal edilerek, bir seçim süreci yaşatıldı. Devlet eliyle, devlet organları devre dışı bırakılarak bir referandum süreci yaşadık. Bu herhalde Türkiye'deki garabetin son örneğidir. Türkiye'deki hukuksuzluğun iktidar eliyle, bizatihi Cumhurbaşkanı'nın eliyle hukuksuzluğun nasıl meşrulaştırılmaya çalışıldığının örneğidir. Birçok yerde sandık sonuçları ile birleştirme tutanaklarının birbirini tutmadığını söyleyebiliriz. Buna ilişkin avukatlarımız itirazlarda bulunacak. Evet AKP görece bir başarı kazanmış gibi duruyor olabilir. Ama şunu hiç kimse unutmasın AKP Ankara'da, İstanbul'da, Manisa'da ilk kez seçimi kaybediyor. Ben bu sonucun AK Parti ve Cumhurbaşkanı açısından çok ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu ben kazandım, yüzde 51,5 oyla bu referandum u geçirdim, anayasayı halka oylattım diyebilecekleri bir sonuç değil. Ben hayır cephesinin bu mücadeleden bütün olumsuzluklara rağmen başarı ile çıktığını düşünüyorum ve bu sonucun halkımıza hayırlı neticeler getireceğine inanıyorum."



- İzmir