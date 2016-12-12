HDP'li Evin Konur gözaltına alındı. HDP'li Evin Konur kimdir sorusunun cevabı haberimizde. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Eş Başkanı Evin Konur gözaltına alındı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, terörle mücadele ekipleri dün gece bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP Hakkari İl Eş Başkanı Evin Konur ile DBP eski İl Başkanı Zübeyde Bor gözaltına alındı. Gözaltına alınan Konur ve Bor'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MERSİN'DE HDP OPERASYONU

HDP'li Evin Konur gözaltına alındı. Mersin'de polis, HDP'ye yönelik operasyon düzenledi. 50 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Akdeniz İlçesi'nin HDP'li Belediye Eş Başkanları M.Fazıl Türk ile Yüksel Mutlu'nun da arandığı bildirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uzun süredir yürüttüğü terör örgütü soruşturması kapsamında, sabahın erken saatlerinde HDP'ye yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de geniş önlemler aldığı eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Sadun Doğan'ın da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

EŞ BAŞKANLAR ARANIYOR

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan merkez Akdeniz İlçesi'nin HDP'li Belediye Eş Başkanları M.Fazıl Türk ile Yüksel Mutlu evlerinde bulunamadı. Yurt dışında olduğu saptanan Mutlu ile evinde bulunmayan Türk hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan zanlıların sorgulamaları sürüyor.



