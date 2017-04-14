Hdp'li Doğan: Gazi Meclis Demokrasiyi Şehit Etti

HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 'Gazi Meclis' denildiğini söyleyerek, "Asıl Gazi meclis eski meclisti, o meclis bize demokrasiyi hediye etti. Bu meclis ise demokrasiyi şehit etti" dedi.



HDP Gaziantep il binasında partililerle bir araya gelen Celal Doğan, yeni Anayasa paketinin hükümet tarafından doğru anlatılmadığını söyledi. HDP Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul'un da katıldığı toplantıda; Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi söyleminin yanlış olduğunu ifade eden Doğan şunları söyledi:



"Türkiye'de 3-4 aydır parlamentoda sonra da vatandaşlar nezdinde Anayasa değişikliğini tartışıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir Anayasa yoktur. Ne devedir ne kuştur. Kuş desen kuş değil, deve desen deve değil. Nedir bu? Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemiymiş bu. Türkiye'nin geçmiş siyasi literatürüne bakın, Türkiye'nin elde ettiği patentlere bir bakın. Anayasa bir nevi halkın sırtını dayayacağı duvarlardır. Şimdi biz bu Anayasa paketine bakıyoruz içerisinde Kürt, Alevi, demokrasi ile ilgili tek kelime bulamıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adı 'Gazi meclistir'. Neden Gazi meclistir? Kurtuluş savaşında bile kapatılmayan bir meclistir. 15 Temmuz oldu. Herkes darbeye karşı olduğunu söyledi. Başta HDP olmak üzere, bir baktım bizim arkadaşların meclis başkanımızın da girişimi ile bu meclisin adını Gazi meclis koydular. Mevcut Gazi meclisin adını yeniden Gazi meclis koydular. Dedim ki kürsüde; geçmiş Gazi meclis size bir Cumhuriyet, demokrasi ve çok partili bir sistem bıraktı. Şimdi merak ediyorum bu yeni Gazi meclis, Türkiye'ye ne hediye edecek ki sıfatı kalıcı olsun. Bu meclis demokrasiyi şehit etti."



- Gaziantep