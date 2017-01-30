Hdp'li Botan Serbest Bırakıldı

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle, gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, serbest bırakıldı.



Ankara'dan Van'a gelmesinin ardından, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince havalimanında gözaltına alınan Botan, adliyeye götürüldü.



"Terör örgütü propagandası yapmak", "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan Botan, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesinin alınmasının ardından, serbest bırakıldı.