Hdp'li Botan Açıklaması

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Hakkari Üniversitesi ile beraber kurulan üniversitelerin kampüs alanlarını kısa sürede tamamlandığını belirterek, "Hakkari Üniversitesi'nin birinci etap çalışmaları daha bitirilememiştir." dedi.



Botan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'de milletvekillerinden, belediye başkanları ve il, ilçe başkanlarına kadar tüm seçilmişlerin tutuklandığını ileri sürdü.



Belediyelere kayyum atandığını ifade eden Botan, "Hakkari bir yıl içinde biri başarısız biri başarılı iki darbe yaşamıştır. İlk darbe 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimiydi ve sivil irade karşısında bu girişim başarısız oldu ama ikinci darbe bir AKP darbesi olarak Hakkari'de maalesef başarıya ulaşmış durumdadır." diye konuştu.



AK Parti'nin Hakkari'yi cezalandırdığının ortada olduğunu öne süren Botan, "Şırnak fiili olarak Hakkari ise irade olarak artık yoktur." ifadesini kullandı.



Sokağa çıkma yasaklarıyla Yüksekovalı öğrencilerin eğitim hakkının "gasp edildiğini" savunan Botan, Hakkari Üniversitesi'nin kurulduğu tarihten itibaren henüz bir kampüse kavuşmadığını kaydetti.



Botan, "Hakkari Üniversitesi ile beraber kurulan üniversitelerin kampüs alanları kısa sürede tamamlanırken, Hakkari Üniversitesi'nin birinci etap çalışmaları daha bitirilmemiştir." değerlendirmesini yaptı.