Terör soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde evinde gözaltına alınan HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'daki evinden dün gece saatlerinde gözaltına alınan Beştaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgulaması tamamlanan Beştaş, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Beştaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR
Hdp'li Beştaş Serbest Bırakıldı
Terör soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde evinde gözaltına alınan HDP’li milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terör soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde evinde gözaltına alınan HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.