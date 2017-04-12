Hdp'li Baydemir; Iki Devlet, Bir Kampanya Yürütüyor

Hdp'li Baydemir; İki devlet, bir kampanya yürütüyor(Tür: Ankara)

Hdp'li Baydemir; İki devlet, bir kampanya yürütüyor

(Tür: Ankara)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Hdp
sponsored ads