Hdp'li Başaran Serbest Bırakıldı
HDP'li Başaran serbest bırakıldıBATMAN - Batman'da hakkında açılan soruşturma çerçevesinde ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
HDP'li Başaran serbest bırakıldı
BATMAN - Batman'da hakkında açılan soruşturma çerçevesinde ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ettiği iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermeye gitmeyen HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı. Başaran, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Adliyeye gelen HDP Batman Milletvekili Ali Aslan'ın da önceden hakkında açılan davada duruşmaya katılmadığı için ifadesi alındı.
(MŞY-MP-Y)