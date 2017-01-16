Hdp'li Aydoğan'a 103 Yıl Hapis Cezası İstemi

Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 103 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Aydoğan hakkında hazırlanan iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Aydoğan'ın terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatları üzerine hareket ettiği, terörist cenazelerini sahiplendiği ve yaralı olan teröristlerin tedavisi için güvenlik güçleri ve herhangi bir birime haber vermeden gizli bir şekilde yaptırılması için bazı kişilerle görüştüğü belirtildi.



Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin cenazelerinin Siirt'e getirildiği bilgisinin Aydoğan'a verildiği yer alan iddianamede, yapılan görüşmede teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesine müteakip şüphelinin kitlesel örgütleme çalışmalarına başlayacağının anlaşıldığı ifade edildi.



İddianamede, Aydoğan'ın yaptığı bazı telefon görüşmelerinde ise Hakkari'de KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerine destek vermek amacıyla milletvekillerinin oraya gönderilmesini organize ettiği aktarıldı.



Teröristlerin tedavilerinin gizli yapılması için görüşme yapmış



2 Ağustos 2014'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinin Zage mevkisinde mayınlama sırasında mayının infilak etmesi soncu teröristler Hanifi Yakup ve Mustafa Akan'ın yaralandığı kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



"Aydoğan'ın bu teröristlerin tedavilerini yaptırmak için aracı olduğu ve bu konuda polise ya da jandarmaya veya yetkili herhangi bir birime haber vermeyerek yaralı örgüt mensuplarının gizli bir şekilde tedavilerinin yaptırılması için haklarında soruşturma başlatılan Ramazan B. ve Salihe A. ile irtibata geçtiği anlaşılmaktadır."



14 kez "terör örgütü propagandası" suçu işlemiş



İddianamede, terör örgütü PKK ve illegal uzantılarının örgüt güdümünde yayın yapan basın yayın organları aracılığıyla yaptığı çağrı ve telkinler doğrultusunda Aydoğan'ın çeşitli tarihlerde 14 kez "terör örgütü propagandası" suçunu işlediği belirtildi.



İddianamede şunlar kaydedildi:



"Aydoğan, bir siyasi partinin milletvekili olmasına rağmen kanlı bir terör örgütü olduğunun bütün dünya tarafından kabul edilen PKK terör örgütünün faaliyetlerini övücü, amaçlarının meşru olduğu yönündeki açıklamalarının yanında örgüt elebaşısı Öcalan'ı sahiplenici söylem ve bu doğrultuda gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklamasında etkin bir şekilde yer almak suretiyle üzerine atılı yasadışı PKK terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlemiştir."



İddianamede, Aydoğan'ın yaptığı konuşmalarda, PKK/KCK üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda hareket eden örgüt mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonları "soykırım" olarak nitelendirdiği vurgulandı.



Aydoğan'ın örgüt mensuplarınca kazılan çukurları "özgürlük mücadelesi" olarak nitelendirdiği anlatılan iddianamede, "Vatandaşları bu hususta örgüt mensuplarına destek olmaya ve direnmeye çağırdığı ve terör örgütü mensuplarının devletin güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermiştir. Aydoğan, terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğu, bu şekilde şüphelinin terör örgütü propagandası yapma suçunu işlemiştir." ifadesi kullanıldı.



İstenilen ceza



İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 Sayılı Kanuna muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 26 yıldan 103 yıla kadar hapis, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.



Aydoğan 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı



Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da Diyarbakır'da gözaltına alınan Aydoğan Şırnak'ta çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.



13 Ocak'ta Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aydoğan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.