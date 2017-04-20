Hdp'li Ahmet Yıldırım: Muş Valisi Görevden Alınmalıdır

HDP Grup Başkanvekili AHmet Yıldırım, Muş Valisinin "Kaybedince çamura yatmak denir" açıklamasını eleştirerek, "Sen kimsin? Hangi hakla siyasi bir açıklama yaparsın referanduma dair. Siyasilerin bile yapmadığı bu çalışmayı yapma hakkı olmayan görevi kötüye kullanan bu vali görevden alınmalıdır" dedi.



"AKP İÇİNİN KARIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Yıldırım, 7 Haziran Milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 40 oy aldığını, 16 Nisan'daki referandum sonuçlarında da aynı oy oranına geri döndüklerini savunarak "AKP içinin karıştığını düşünüyoruz. Meclis gruplarında bir zafer kazanmış edası göremedik ve kendi iç kavgalarıyla didişmekteler. 7 Haziran'daki yüzde 40'lık oy oranına geri dönmüştür AKP bu bu referandumla" diye konuştu.



"KÜRT VE HDP'NİN OYUNUN EVET'E KAYDIĞI, SUNİ GÜNDEMDİR"



Ahmet Yıldırım, Kürt ve HDP'lilerin oyunun 'evet'e kaydığı yönündeki açıklamaların suni gündem olduğunu ifade ederek, "HDP'ye oy verenlerin yüzde 99'u hayır, yüzde biri evet demiştir. MHP'ye oy verenlerin yüzde 21' i evet, yüzde 79'u ise hayır demiştir. Bunlar araştırma şirketinin verisi" dedi.



"MUŞ VALİSİ İVEDİLİKLE İSTİFA ETMELİDİR"



Muş Valisi Seddar Yavuz'un, referandum günü sosyal medyada yayınlanan ve muhalefetin tepki gösterdiği fotoğrafa ilişkin "Kaybedince çamura yatmak denir" açıklamasına tepki gösteren Ahmet Yıldırım şöyle konuştu: "Sen kimsin? Hangi hakla siyasi bir açıklama yaparsın referanduma dair. Bu bile senin referandum kampanyasına müdahil olduğunun göstergesi. Bir vali, referandum sonuçlarına itiraz için YSK'ya başvuran siyasi partilere böyle diyor. Hangi hakla hangi hadle yapıyorsun. Tehditlerle muhtarları derdest ettiğini iyi biliyoruz. Okur yazar oranının en düşük olduğu yerlerde yüzde yüz evet sonuçlarını çıkardığını iyi biliyoruz. Muş valisi görevden alınmalıdır ivedi olarak. Siyasilerin bile yapmadığı bu çalışmayı yapma hakkı olmayan görevi kötüye kullanan bu vali görevden alınmalıdır."