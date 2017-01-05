İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.
Galatasaray Lisesi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi. Direnen 3 kişiyi, polis gözaltına aldı.
Polis, Galatasaray Lisesi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Hdp İstanbul İl Yöneticilerinin Tutuklanması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.
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