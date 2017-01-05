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Hdp İstanbul İl Yöneticilerinin Tutuklanması

Hdp İstanbul İl Yöneticilerinin Tutuklanması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

Hdp İstanbul İl Yöneticilerinin Tutuklanması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray Lisesi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi. Direnen 3 kişiyi, polis gözaltına aldı.

Polis, Galatasaray Lisesi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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