Hdp, İptal Başvurusu Yaptı

HDP, referandumun iptali için YSK'ya başvuruda bulundu. HDP Mardin Milletvekili Sancar, "Bu kadar meşruiyet eksikliği veya yokluğuyla malum olan, bu kadar açık şaibe, ihlal iddialarıyla sakatlanmış olan bir referandumun sonuçları üzerine bir sistem değişikliği inşa edilemez." diye konuştu.