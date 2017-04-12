Hdp İlçe Eski Başkanı Pkk/kck Propagandası İddiasıyla Gözaltına Alındı

HDP ilçe eski başkanı PKK/KCK propagandası iddiasıyla gözaltına alındı



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK propagandası yaptığı iddiasıyla HDP ilçe eski başkanı polis tarafından gözaltına alındı.

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, HDP İlçe eski Başkanı 49 yaşındaki Fahrettin K.'nin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde şüphelinin Saray Mahallesindeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.