Hdp Heyeti, Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi

Hakkari'de HDP ve DBP yöneticileri, referandum öncesi kentin ileri gelenleriyle bir araya geldi.



16 Nisan'da yapılacak referandum da "hayır" için yoğun mesai harcayan HDP ve DBP Hakkari il örgütleri, kentin ileri gelenleriyle yemekte bir ara geldi. DBP il binasında verilen yemeğe HDP Van Milletvekili Adem Geveri, Hakkari eski milletvekili Hamit Geylani, HDP PM Üyesi Özgür Zeydanoğlu ile DBP ve HDP il ve ilçe yöneticileri de katıldı. HDP PM Üyesi Özgür Zeydanoğlu, HDP Van Milletvekili Adem Geveri ve Hamit Geylani'nin birer konuşma yapmasının ardından toplantı sona erdi. - HAKKARİ