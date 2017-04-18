Hdp Hakkari Milletvekili Irmak'ın Davası

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın yargılanmasına başlandı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Irmak, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.



Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Irmak'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Irmak, dava dosyasında yer alan fezlekelerin konuşmalarından ibaret olduğunu ileri sürdü.



Aynı konuşmaları Meclis'te de yaptığını iddia eden Irmak, "Dokunulmazlıklarımız hukuka aykırı bir şekilde kaldırıldı. Yaptığımız konuşmalar ifade özgürlüğü kapsamında kalıyor. Bu nedenle yargılamanın durdurulmasını ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme, Irmak'ın yargılamanın durdurulması ve tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşmayı, HDP milletvekilleri Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, Feleknas Uca, Leyla Birlik ve Irmak'ın yakınları da izledi.



İstenilen ceza



İddianamede, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak", "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 23,5 yıldan 105 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyeti halinde hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.