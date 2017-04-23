Hdp Grup Başkanvekili Yıldırım Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, "Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın tutuklu olması bir siyasi kararla olmuştur. Bırakılmaları da siyasi bir kararla olacaktır." dedi.



Yıldırım, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, HDP Grup Toplantı Salonunda, Türkiye küçük Millet Meclislerinin (TkMM) 12 ilden gelen üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.



Kabulde konuşan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti iletti. Yıldırım, "En son 1,5- 2 yılda ülkenin içerisine sürüklendiği siyasi atmosferin ülkenin hiçbir kesime bir faydasının olmadığını, ülkeye ekonomik, sosyal, siyasal, toplumsal açıdan kaybettirdiğini ifade etmek isterim. Bedel belki bizim partimize ödetilmek isteniyor ama kaybeden sadece partimiz ve mensupları değil, ülkenin tamamıdır. Tutuklamalarla birlikte takip eden bir ay içerisinde doların bir defada yüzde 30 artış sergilediğini bütün ülke müşahede etti." diye konuştu.



Ahmet Yıldırım, dünyanın hiçbir siyaset kuramı ve literatüründe kayyum diye bir yönetim biçimi olmadığını belirterek, "Bir yönetim biçimi değildir. Bu ülkeye bu utancın yaşatılmaması lazım. Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın tutuklu olması bir siyasi kararla olmuştur. Bırakılmaları da siyasi bir kararla olacaktır." ifadesini kullandı.



TkMM üyeleri ise çalışmalarını anlattı.