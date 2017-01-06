Hdp Grup Başkanvekili Yıldırım Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, "Maliye Bakanlığı ve hükümet, 2016 yılı için koymuş olduğu hiçbir hedefi tutturamadı." dedi.



Yıldırım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadıklarını söyledi.



Ahmet Yıldırım, bugün Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele içerisine girmiş olmasının, geriye dönük hiçbir ilişkisinin bulunmadığı anlamına gelmeyeceğini ileri sürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ilişkin verdikleri soru önergelerine bir yılı aşkın bir süredir neredeyse hiçbir cevap alamadıklarını savunan Yıldırım, "Türkiye'de AKP, kendi partilileri ve hükümet çevreleri dışında Türkiye'nin IŞİD ile hiçbir ilişkisinin olmadığına kimseyi inandırtamıyor." ifadesini kullandı.



Maliye Bakanlığı ve hükümetin, 2016 yılı için koymuş olduğu hiçbir hedefi tutturamadığını ileri süren Yıldırım, "Ülke ekonomisi bu haldeyken bir darbe de bu risklere rağmen üretime dayalı yatırım faaliyetini sürdürenlere karşı Enerji Bakanlığı tarafından elektrik kesintileri üzerinden vurulmuş olan darbedir." dedi.



Türkiye'nin doğal enerji kaynaklarına ilişkin çeşitli verileri paylaşan Yıldırım, Türkiye'nin rüzgar ve güneş cenneti olduğunu ama bundan istifade etmeyi düşünmediğini söyledi.



Bir gazetecinin, anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul sürecinin nasıl geçeceğine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifine tam bir anayasa değişikliği demediklerini savunarak, "Bu sadece bir kişiye ve onun çevresindeki zümreye dönük yapılmaya çalışılan değişiklik metnidir. Biz, kimseyi bunu desteklediği için vatan haini ilan etme ya da karşı çıktığı için vatansever ilan etme noktasından azade bir noktadayız. Vatan hainliğiyle suçlayan CHP lideri, mayıs ayında dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili paket için, 'ahlaksız bir teklif ama dokunulmazlıkların kaldırılması için evet diyeceğiz' demişti." değerlendirmesini yaptı.