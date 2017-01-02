Hdp Grup Başkanvekili Yıldırım Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısının hedefinin toplum ve ülkenin huzuru olduğunu belirterek, "Hedef siyasi iktidar değildir. Siyasi iktidarın bir rolü vardır; o da ihmalidir. İçişleri Bakanının ötesinde bu hükümetin ülkeyi yönetemediğini, istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Yıldırım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'daki terör saldırısına maruz kalındığını belirterek, toplumun bu saldırılara alıştırılmaya çalışıldığını savundu.



Bir ülkede zemin hazırlanmadan, alt yapı sunulmadan toplumsal infiale neden olacak saldırıların gerçekleştirilemeyeceğini öne süren Yıldırım, birçok Avrupa ve Amerika ülkesinde bu tür saldırılar planlansa bile hükümetlerin, devletlerin önleyici tutumu sayesinde bu saldırıların hayata geçirilemeyeceğini söyledi.



HDP'li Yıldırım, Türkiye'nin "gözünü kan bürümüş, muradına çirkin yöntemlerle erişmeye çalışanlar için ilham kaynağı" olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başka bir ülkede yaşanan terör saldırısı sonrasında, "Biz siyasiler ülkelerimizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz, tavrımızı ortaya koymak zorundayız. Çünkü halk size oylarını verirken 'benim can, mal güvenliğimi sağlayacaksın' diye veriyor." dediğini belirten ve buna ilişkin ses kaydını dinleten Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı, aynı cinayetler kendi ülkesinde gerçekleştiğinde aynı düşüncelerini koruyor mu?" diye sordu.



Yıldırım, saldırıların hedefinin toplum olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Burada hedef toplumdu, ülkenin huzuru, insanların mutluluğuydu. Hedef siyasi iktidar değildir. Siyasi iktidarın bir rolü vardır, o da ihmalidir. Şu olanların yüzde 1'i bile başka bir ülkede cereyan etse ar duygusu harekete geçer de istifa edilir. İçişleri Bakanının ötesinde bu hükümetin ülkeyi yönetemediğini, istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz."



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in tavrını da eleştiren Yıldırım, Görmez başkanlığındaki kurumun hoşgörü dini İslam'ı temsil edemediğini öne sürdü.



TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen anayasa değişiklik teklifine de değinen Yıldırım, CHP'nin başından beri statükoyu koruyucu bir tavırda olduğunu ve anayasa değişiklik paketine bu nedenle karşı çıktığını belirtti.



Yıldırım, AK Parti'li milletvekili ve yöneticilerin bile içine sinmeyen bir anayasa değişiklik paketinin TBMM Genel Kuruluna sunulacağını iddia etti. Yıldırım, "Günümüzün ihtiyaçlarını, uluslararası dengeleri, toplum ve birey özgürlüğünü dengeleyen, hiç kimsenin kendisini dışarıda hissetmeyen anayasa taslağımızı bir iki gün içinde açıklayacağız." diye konuştu.