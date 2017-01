Hdp Grup Başkanvekili Kerestecioğlu Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, parlamentoda bulunan her kadın milletvekilinin, bulunduğu sıralarda, inandığı değerleri temsil etmeye çalıştığını söyledi.



Kerestecioğlu, partisinin kadın milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tutuklanan 11 milletvekili arasında 6 kadın milletvekilinin bulunduğunu ifade ederek, kadınlara siyasette alan bırakmayan bir sürecin devam ettiğini ileri sürdü.



Böylesi bir ortamda kadın milletvekilleri olarak siyaset yapmanın zor olduğunu dile getiren Kerestecioğlu, "Nüfusun yarısını oluşturan kadınların, kendilerini bağlayan yasaları kararlaştıran organlarda eşit bir sayısal temsile hakları vardır. Bu parlamentoda bulunan her kadın, önemli zorlukları aşarak geldiği bu sıralarda, inandığı değerleri temsil etmeye çalışıyor. Kadınlar politikaya katılmadıkları zaman toplum, kadınların yapacağı katkıdan mahrum kalır." diye konuştu.



Kerestecioğlu, Mecliste sürekli erkek egemen bir dilin ve şiddetin kullanılmasını kadınlar olarak protesto ettiklerini belirterek, "Biz kadınlar, kadın mücadelesini nasıl yükselttiysek, ezilen her kesimin sesi olmaya devam edeceğiz. Diğer partilerden, başta kadın vekiller olmak üzere tüm vekillerden bu demokratik duyarlılığı yükseltmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.