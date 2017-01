Hdp Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Açıklaması

ANKARA (İHA) – HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Orada şiddet uğrayan hangi partiden olursa olsun, bizim için hiç fark etmez. Biz burada şiddete karşı tepkimizi göstermek için her zaman kadınlarla dayanışırız, her türlü tepkiyi veririz" dedi.



Kerestecioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kerestecioğlu, Genel kurul'da vahim bir şiddet olayının yaşandığını belirterek, "Özellikle kadın dayanışması için, kadına yönelik şiddeti her alanda önlemek için ve kadın parlamenterlerle dayanışmak için kurduğumuz gruptur. Hangi kadının başına gelirse gelsin, şiddete daha önce de gördüğünüz gibi çok kez karşı çıktık. Bugün de Bağmısız milletvekili Aylin Nazlıaka demokratik bir hakkını kullanarak, meclis kürsüsünde kendi kelepçeleyerek, bu Anayasa teklifine 'hayır' dediğini, belli bir gruba seslenerek kendini ifade etmeye çalıştı. Bir süre orada durdu. Arkasından AK Partili kadın milletvekilleri özellikle daha önce kendisine 'bir talebi olup olmadığını sormak için gittik yanına birkaç kez. Başka partilerden de kadın milletvekilleri geldi. Bir süre sonra eyleme yavaş yavaş müdahale ederek, son verilmesi yönünde yaklaşımlar gördük. Bir süre sonra bize seslenerek, yanına çağırdı" ifadelerini kullandı.



Kerestecioğlu, Aylin Nazlıaka'nın çığlıklarını duyduklarını belirterek, "Orada şiddet uğrayan hangi partiden olursa olsun, bizim için hiç fark etmez. Biz burada şiddete karşı tepkimizi göstermek için her zaman kadınlarla dayanışırız, her türlü tepkiyi veririz. Pervin Buldan'ın tansiyonu yüksek seviyede seyrediyor, hastaneye kaldırıldı. Burcu Çelik de yüzüne tırmık almış ve saçları sökülmüş. Şafak Pavey sakat olan bir milletvekilimizdir. Ona yönelen herhangi bir davranış kabul edilemez" dedi. - ANKARA