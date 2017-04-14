Hdp Eski İlçe Başkanı PKK Propagandasından Tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP eski ilçe başkanı 49 yaşındaki Fahrettin Kiraz tutuklandı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, HDP Alanya eski İlçe Başkanı Fahrettin Kiraz, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle geçen çarşamba günü sabah saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin Kiraz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Diğer yandan Alanya polisi, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Abdurrahman Ş., İsmail Ş., Zeynep Ş. ve Ayşe O.'yu da sabah saatlerinde yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.



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