Hdp Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir İçin 'Zorla Getirilme' Kararı

DİYARBAKIR 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya katılmayan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve zorla getirilme kararı verdi.



HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP'li Pir'in katılmadığı duruşmada avukatı Reyhan Yılçandağ Baydemir hazır bulundu. Avukat Baydemir, müvekkilinin duruşmaya katılamadığını belirterek, savunma için ek süre verilmesini istedi. Baydemir, "Soruşturma aşamasında adli kontrol kararı verilmişti. İddianamenin kabulüyle birlikte bu adli kontrol kararı ortadan kalkıyor. Ancak, denetimli serbestlik bürolarından zaman zaman yazıların gitmediğini biliyoruz. Heyetinizden talebimiz bugünkü ara kararla birlikte müvekkil hakkındaki adli kontrol kararlarını ortadan kalktığına dair müzekkerenin yazılmasını talep ediyoruz" dedi.



Kararını açıklayan Mahkeme, sanık Pir'in usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmediği için hakkında zorla getirilmesi için karar verirken, Pir'in şimdiye kadar savunma yapmaması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı da verdi. - Diyarbakır