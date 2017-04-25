Hdp Diyarbakır Milletvekili Uca Hakkındaki Dava

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada, duruşmaya, mahkeme tarafından çıkarılan "zorla getirme" kararı üzerine güvenlik güçlerince getirildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Uca ve avukatları hazır bulundu.



Savunmasında üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Uca, yargılanmasının durdurulması talebinde bulundu.



Bu talebi reddeden mahkeme, TBMM Genel Sekreterliğine yazı yazılarak, sanığın yaptığı konuşmaların Meclis çalışmaları kapsamındaki düşüncelerinden olup olmadığının tespiti amacıyla çalışma tutanaklarının istenmesini kararlaştırdı.



Mahkeme, davaya konu konuşmaların Türkçe'ye çevrilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Kürdoloji bölümünden bilirkişi görevlendirmesi kararıyla duruşmayı erteledi.



- İstenilen ceza



İddianamede, Uca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.