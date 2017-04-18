Hdp Dilovası İlçe Başkanlığı'nda Açlık Grevi

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde HDP İlçe Başkanlığı'nda cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için 3 günlük dönüşümlü açlık grevi başlatıldı.



HDP Dilovası İlçe Başkanlığı'nda cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için açlık grevi başlatıldı. 3 gün sürecek açlık grevinde dönüşümlü olarak 5 kişi açlık grevinde bulunacak. Açlık grevine ilk olarak aralarında HDP Dilovası İlçe Başkanı Kadir Demir'in de bulunduğu 5 kişi başladı. Açlık grevine katılan Mehmet Selim Akboğa yaptığı konuşmada, şöyle dedi:



"Zindanlarda açlık grevi, ölüm orucu mevcuttur. 62'nci günü dolmak üzere. Bizler de onların açlık grevlerine, onların mücadelesine, onların bu haksızlığa uğramalarına, mücadelelerine destek vermek için 3 günlük açlık grevine başlıyoruz. Ölümler istemiyoruz, ölümler artık bu ülkede son bulsun. Bunun için de bizim siyasetçilerden, kamuoyundan isteğimiz duyarlı olması ve duyarlılık göstermesidir. Ölümler acıdır, ölümleri görmek istemiyoruz, cezaevinden ölüm çıkmasını istemiyoruz."



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