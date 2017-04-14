Hdp Denizli İl Binasına Girip Yazılar Yazan 3 Kişi Tutuklandı

Denizli'de, HDP il binasına girerek, yazılar yazan 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Olayın bildirilmesinin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma başlatarak, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.



Ekipler, binaya 3 kişinin girdiğini tespit etti. Tespit edilen 3 kişinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında, 20 yaşındaki G.Y., A.G. ve M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



HDP binasına girdiklerini kabul eden şahıslar, mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - DENİZLİ