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Hdp'den Ysk Başkanına Suç Duyurusu
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Hdp'den Ysk Başkanına Suç Duyurusu

HDP, YSK Başkanı Güven ve üyeler hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Hdp'den Ysk Başkanına Suç Duyurusu

HDP, YSK Başkanı Güven ve üyeler hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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Halkların Demokratik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Hdp, Ysk, Su