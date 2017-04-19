Hdp'den Ysk Başkanına Suç Duyurusu
HDP, YSK Başkanı Güven ve üyeler hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
HDP, YSK Başkanı Güven ve üyeler hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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