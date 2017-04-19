Hdp'den Ysk Başkanı ve Üyeler Hakkında Suç Duyurusu

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve beraberindekiler, YSK Başkanı Sadi Güven ve üyeler hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusu yaptı.



Yıldırım, Ankara Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK'nın halk oylamasına ilişkin kararlarıyla ilgili, YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyeleri hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdiklerini bildirdi.



Oy verme işlemi bittikten sonra YSK'nın bir duyurusuyla halk oylamasına ilişkin karar değişikliğine gidildiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"O da daha önceki seçimlerde sıklıkla tecrübe etmiş olduğumuz, mühürsüz oy pusulalar ile mühürsüz zarfların geçersiz sayılacağı kuralının ihlaliydi. YSK ve üyeleri çok açık bir şekilde görevlerine sahip çıkmamış, 2014'te mevcut başkan ve üyelerinin çoğunun aynı olduğu YSK, vermiş olduğu bir kararı tekzip edercesine bu referandumun üzerine meşruiyet gölgesi düşürmüştür."