Hdp'den Van'da Hayır Mitingi

HDP Van'da hayır mitingi düzenlendi. Mitingte konuşan HDP Sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, oylanacak anayasa paketinin tekçiliği getireceğini ve ülkeye kayyum atanacağını söyledi.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kültür Merkezi önündeki miting alanına toplanan yaklaşık 5 bin kişi yağmur altında konuşmaları dinledi. Mitinge HDP Sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Van Milletvekilleri Nadir Yıldırım, Bedia Özgökçe, Lezgin Botan, Adem Geveri katıldı. Açılış konuşmasını DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in yapmasının ardından kürsüye Osman Baydemir çıktı.



Hükümetin 15 Temmuz darbesini Allah'ın lütfu olarak gösterdiğini anlatan Baydemir, darbeye karşı darbe geliştirildiğini idda etti. Baydemir, bu paketle tekçiliğin getirileceğini ve ülkeye yüzde 50 ile kayyum atanacağını kaydederek şöyle konuştu:



"Oylanacak olan anayasa paketi tekçiliği getirecek. Halk olarak Allah dışında kimseye kul olmayacağız. Çok dilli, çok kimlikli bir coğrafyada böyle bir anayasa bu coğrafyaya deli gömleği giydirmektir. Bu anayasa paketi ile yüzde elli oyla bir Nemrut seçilmiş olacak. 70 yıldır Kürtlere yönelik red ve inkar var. Buna karşı da isyan var. İşte bizim 16 nisandaki hayırlarımız bu red ve inkaradır."



16 NİSAN HESAP SORMA ZAMANIDIR



16 Nisan'ın hesap sorma zamanı olduğunu belirten Baydemir, "Sandık başına gittiğimizde Taybet ananın ahıyla gideceğiz. Bize dayatılan olumsuzluklar vardı. Cizre'yi, Yüksekova'yı yaktılar, yıktılar, çirkin yazılar yazdılar. 16 Nisan zulme, zalime hesap sorma günüdür. Milletin iradesiyle gelenler yine milletin iradesiyle gider. Ama öyle olmadı. Belediye başkanlarımız tutukladı. Kayyumlar atandı. Kayyuma hayır diyeceğiz" dedi.



ZALİMLERİN SONU DİĞER ZALİMLER İÇİN İBRETTİR



Dünyanın her yerinde zalimlerin sonunun aynı olduğunu ifade eden Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Nemrut da kendi çağının zalimiydi. Silahı vardı. İnsanları diri diri yakarak öldürüyordu. Şırnak ve Cizre'deki bodrumlarda yakılanlar gibi. Sonra kendi zulmünün akibetine uğradı. Saddam hakimlere adil yargılanmak istediğini söylemişti. Hakimler de 'biz senin çıkardığın kanunlarla seni yargılıyoruz' dediler. Şimdi HDP barış, kardeşlik isterken, onlar meydanlara ellerinde iple çıkarak idamı savunuyorlar. Şimdi insanları kandırıyorlar. Bu pakette Kürt düşmanlığı, genç düşmanlığı, kadın düşmanlığı var. Biz hayırla bunlara cevap vereceğiz."



- Van