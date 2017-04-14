Hdp Binasına Saldırıya 3 Tutuklama

DENİZLİ'de HDP İl Başkanlığı binasına girerek, duvarlara 'Geldik yoktunuz' diye yazıp, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmine bıyık çizip, balkona asan 3 kişi, tutuklandı.



Geçen Salı gecesi HDP Denizli İl binasına balkon kapısından girip, içeriyi dağıtan, duvarlara 'Geldik yoktunuz' gibi yazılar yazıp, Abdullah Öcalan'ın resminin üzerine bıyık çizip, balkona asan ardından da 2 bilgisayarı çaldığı ileri sürülen kişileri yakalamak için polis soruşturma başlattı. Polis, HDP binasının bulunduğu bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, binaya giren 3 kişiyi tespit etti. Düzenlenen operasyonda G.Y., A.G. ve M.C. gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde HDP binasına girdiklerini kabul eden, ancak bilgisayar hırsızlığını kabul etmeyen 3 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - Denizli