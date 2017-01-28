Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Beştaş, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Hdp Adana Milletvekili Beştaş Serbest Bırakıldı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.