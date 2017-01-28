Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Beştaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gece evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beştaş'ın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Beştaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hdp Adana Milletvekili Beştaş Gözaltına Alındı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.