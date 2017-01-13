Hdp Adana Milletvekili Beştaş Açıklaması

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekilleri ve belediye başkanlarının siyasi kararlar sonucu cezaevinde bulunduğunu savundu.



Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği sürecinde yaşananları anlattı.



Meclisin üçüncü büyük partisinin eş genel başkanları ve milletvekillerinin cezaevinde olduğunu, Mecliste anayasa görüşmelerine katılamadıklarını belirten Beştaş, bu koşullarda Meclisin anayasa yapamayacağını öne sürdü. Beştaş, "Eş Genel Başkanlarımız başta olmak üzere milletvekillerimiz ve diğer belediye başkanlarımız tümüyle siyasi kararlarla cezaevindedirler." dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında müebbet hapis cezası istendiğini anımsatan Beştaş, şöyle konuştu:



"Müebbet istenecek kadar bu arkadaşlarımız ne suç işlediler? Sadece konuştular. En önemli müebbet istemlerinden birisi parti programını okumak. Parti programımızı her yerde söylemeye, savunmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Öz yönetim istemek suç değildir, olamaz. Bir yönetim biçimidir ve en demokratik yönetim biçimlerinden birisidir. Öz yönetim istemekle, savunmakla başkanlık sistemini anayasaya rağmen uygulamak arasında bir kıyas yapılamaz. Bir kıyas yapılacaksa ikisi de, savunma koşuluyla sadece uygulamayı geçiyorum, meşrudur, haklıdır savunulabilir. Sonuçta cebir ve şiddet dışında her düşünce savunulabilir."



Gazetecilerin erken seçime yönelik tartışmaları sorması üzerine Beştaş, bunun AK Parti'nin yönetim tarzının tipik örneği olduğunu iddia ederek, "tehdit ve şantajla istediklerini geçirmek" dışında bunun başka bir izahının olmadığını öne sürdü.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cezaevinde bulunan Ahmet Türk'e ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Beştaş, "Sayın Ahmet Türk de içinde olmak üzere hiçbir rehin alınan arkadaşlarımızla ilgili bir merhamet, acıma talebimiz asla yoktur. Biz sadece adaletin tesis edilmesini, hak ve hukukun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz." yanıtını verdi.