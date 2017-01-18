Hdmı 2.1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Las Vegas'ta, CES 2017'de tanıtılan en yeni HDMI standardı HDMI 2.1, 8K çözünürlüğü, 48Gbps'ye kadar veri aktarımını, daha iyi sesi ve daha yüksek tazeleme oranlarını destekliyor. Peki tüm bunlar önemli mi? HDMI 2.1, ev eğlencesini nasıl değiştirebilir?



Daha yüksek çözünürlük ve tazeleme oranı



Yeni HDMI 2.1 kabloları, 60FPS'de 8K çözünürlüklü videoları ve 120FPS'de 4K videoları destekleyecek. HDMI 2.1'in oyun tutkunlarının ve ev sineması meraklılarının ilgisini çeken en önemli özelliği bunlar olacak.



8K'ya ihtiyacınız var mı?



Belki bugün olmasa da, özellikle sanal gerçeklik (VR) teknolojileri çok yüksek çözünürlüklere ve frame rate değerlerine ihtiyaç duyuyor. Hatta oyun sektörü, VR uygulamalarını 240Hz'te 8K çözünürlüğünde çalıştırmayı konuşuyorlar. HDMI 2.1 tanımlaması bunu içermese de, bir sonraki tanımlamada bunu görebiliriz. Yayıncıların 4K'yı atlayıp direkt olarak 8K'dan yayın yapma ihtimalleri bile var.



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