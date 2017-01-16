HBB Zemin Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı halkın ihtiyaçlarına yönelik yaptığı hizmetler kapsamında Atatürk ve Dayanışma parklarının zeminini yeniledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle çukurlaşan ve halka ulaşım güçlüğü yaşatan yolda, parke döşeme çalışması gerçekleştirildi. HBB ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kısa bir süre içerisinde yenilenen ve kullanışlı hale getirilen park yolu, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Dayanışma Parkı'nın yanı sıra Atatürk Parkı yolunda da zemin yenileme çalışması gerçekleştiren ekipler, parke taş döşeme işlemiyle alanı kullanışlı hale getirdi. Her iki parkta da kısmi zemin yenileme çalışmalarını tamamlayan ekipler, il genelinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.