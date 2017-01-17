HBB Zabıta Ekipleri, Miniklere Hayvan Sevgisini Aşılıyor

Hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla atılan adımlara bir yenisini ekleyen HBB ekipleri, Odabaşı ve Antakya Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanlara karşı duyarlı ve sevgi ile yaklaşılması gerekildiğini anlattı. Çocukların artık yemeklerini sokak hayvanlarına bırakması gerektiğini vurgulayan ekipler,miniklere paylaşma duygusunu aşılamaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilerle eğlenceli vakit geçiren HBB ekipleri, ziyaretin sonunda miniklerle beraber okul bahçesine beslenme odağı yerleştirirken, DO-YA Derneği görevlileri ziyarette çocuklara yaka butonlarını dağıttı.

BAŞKAN KADIOĞLU; "NE KADAR İYİ BİR NESİL YETİŞTİRİRSEK GELECEĞİMİZDE O KADAR AYDINLIK OLUR"

HBB Zabıta Dairesi Başkanı Edip Kadıoğlu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukları küçük yaşlarda doğa ve hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak bu tür etkinliklerin sık sık yapıldığını dile getiren Kadıoğlu : "Zabıta Dairesi Başkanlığı ürün denetimi, veterinerlik hizmetleri, mezbahalar ve gıda kontrollerinin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza doğayı ve hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar düzenliyoruz. İnsan ve hayvan sevgisi konularında ne kadar iyi bir nesil yetiştirirsek geleceğimizde o kadar aydınlık olur.Küçük yaşlarda verilmiş olan hayvan sevgisi ile yetişmiş olan geleceğimizin emaneti çocuklarımız büyüdüklerinde tüm canlılara karşı sevgi ile büyümüş olurlar. Ekiplerimiz anaokulu çağındaki minik yavrularımızla bir araya gelerek etkinlikler düzenledi. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimiz katlanarak devam edecektir." ifadelerinde bulundu.