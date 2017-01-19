HBB Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimleri Gerçekleştirdi

SEYYAR SATICI VE KALDIRIMI İŞGAL EDEN DÜKKAN SAHİPLERİNE İHTARDA BULUNULDU

HBB Zabıta ekipleri, kamusal alanları işgal eden seyyar satıcılar ile görüntü kirliliği yaratan ve yayaların kaldırımlardan geliş geçişini engelleyen, izinsiz reklam tabelalarını ve dükkan sahiplerine ait eşyaları toplamak suretiyle Reyhanlı ilçesindeki işlek caddelerde denetimlerde bulundu. Konuyla ilgili işlek caddelerde incelemeler yapan ekipler, dükkan sahipleri ve seyyar satıcılara ihtarda bulunarak uyardı.

BAŞKAN KADIOĞLU, "KAMUSAL ALANLARIN İŞGALİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Konu ilgili açıklamada bulunan HBB Zabıta Dairesi Başkanı Edip Kadıoğlu, "Kentimizin caddelerinde görüntü kirliliğine neden olan kaldırım ve yol işgallerini önlemek amacıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Ayrıcalık ve tolerans tanımadan çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Kamusal alanları işgal ederek şehrimizin düzenini ve halkımızın huzurunu bozan hiç kimseye taviz verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.



