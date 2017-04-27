HBB, Yeniçağ Mahallesi'ne Stabilize Yol Çalışmalarına Başladı

Kış aylarında çukurlaşan ve çamurlaşan yollarda ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerine duyarsız kalmayan HBB ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Yeniçağ Mahallesi'ndeki yolu temiz ve güvenli hale getirmek amacıyla stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

mahalle sakİnlerİnden her İlçeye eşİt hİzmet veren başkan savaş'a teşekkür

Yeniçağ Mahalle sakinleri, uzun yıllardır ihmal edilen yolda çalışma gerçekleştirerek, yolun modern ve trafiğe uygun hale gelmesi için HBB ekiplerine talimat veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.



