HBB Yeni Yollar Açmaya Devam Ediyor

HBB,HALK İÇİN ÇALIŞIYOR

Kent genelinde yolların modernizasyonu ve düzeni konusunda hassasiyet gösteren HBB ekipleri,Defne İlçesinin Dursunlu Mahallesindeki Barış Caddesi üzerinde bulunan türbe ziyaret yolunda güvenli ulaşımı sağlamak için yapımına başladığı yeni yolda istinat duvarıyla toprak kaymalarının ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Hoşgörü temelinde,farklılıkların sevgi ve kardeşçe birbirine kenetlendiği Hatay'daki inanç çeşitliliğine bağlı olarak her inanca saygı çerçevesinde yaklaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'ın öncülüğünde hizmet veren ekipler,yapılan yeni yol ile Dursunlu Mahallesi'ndeki türbe ziyaretine vatandaşların daha rahat ulaşım yapmalarının sağlanacağını bildirdi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Vatandaşlar, yaşanan sıkıntılar ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler yaparak hemşehrilerinin sorunlarına çözüm üreten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HBB ekiplerine teşekkür ettiler.

