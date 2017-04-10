HBB Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Salı Günü Gerçekleşecek

71 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMAYA ÇALIŞILACAK

71 maddenin görüşülerek karara bağlanmaya çalışılacağı Nisan Olağan Meclisi'nde;

⦁5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ıncı maddesi uyarınca Hatay Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

⦁Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 5216 Sayılı Kanununun 16'ıncı maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20'inci maddesi uyarınca 5 adet Encümen Üyesinin seçilmesi teklifinin görüşülmesi,

⦁Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığının 5216 Sayılı Kanununun 15'inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21'inci maddesi uyarınca kurulan ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi teklifinin görüşülmesi,

⦁HATSU Genel Müdürlüğünün "Dörtyol ilçesindeki mevcut 260 km'lik içme suyu şebekesinin yenilenmesi, Samandağ ilçesindeki mevcut 200 km'lik içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve Arsuz ilçesindeki 240 km'lik kanalizasyon şebekesinin inşası" projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) 5 milyon €'su hibe, 27 milyon €'su ise kredi olmak üzere verilecek finansman için Hatay Büyükşehir Belediyesinin Garantör olması ve belediyemiz ile adı geçen banka arasında imzalanacak olan Garanti Tazminat ve Sözleşmesini imzalamak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi,

⦁Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının şartlı bağışlarla yaptırılan Reyhanlı 24 derslikli ilköğretim okulu bahçesine basketbol sahası yapımı için Aalen Belediyesi tarafından gönderilen şartlı bağışın kabul edilmesi; yapılan sözleşme çerçevesinde ihalenin YIKOB tarafından yapılması ve ödeneğin eksik kalması durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyemiz arasında yapılacak ek sözleşmeye istinaden ödeme yapılması teklifinin görüşülmesi,

Ayrıca Büyükşehir Meclisi'nde 9 adet isim değişikliği teklifi gibi öne çıkan konular görüşülerek ortak bir karara varılmaya çalışılacak.