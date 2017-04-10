HBB'nin Yol Çalışmaları İle Halkın Ulaşımı Kolaylaşıyor

GÜZELYURT MAHALLESİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Hatay'ın her metre karesine hizmet götürerek halkın ulaşımını rahatlamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden HBB ekipleri, Yayladağı ilçesindeki Güzelyurt Mahallesi'nde tarım arazilerine giden yolu modern hale getirmek amacıyla stabilize çalışmalarını başlattı. Özverili çalışmalarını sürdüren ekipler, yol açma ve stabilize çalışmalarının tamamlanması ile halkın tarım arazilerine daha rahat ulaşım sağlayabileceklerini ifade etti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, Hatay'ın her ilçesinde modern ve güvenli yol çalışmalarını sürdüren ekipler aracılığıyla her ilçeye eşit şekilde hizmet götüren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

