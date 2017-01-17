HBB' nin Ulaşım Seferberliği İl Genelinde Devam Ediyor

Vatandaşa sundukları kaliteli hizmetleriyle gece gündüz demeden yoğun mesai harcayan HBB ekipleri yeni yol yapım, bakım, onarım ve köprü çalışmalarıyla halkın takdirini kazanmaya devam ediyor.

HBB, 91,4 METRE UZUNLUĞA, 11,75 METRE GENİŞLİĞE SAHİP KÖPRÜNÜN %40 'INI TAMAMLADI

Büyükdalyan Mahallesi'nde Devlet Hastanesi yolunda trafik akışını rahatlatmak ve acil bir müdahale gerektiren hayati durumlarda hastaneye ulaşım sırasında yol mesafesini kısaltarak can kaybını en aza indirmek için çalışmalar gerçekleştiren HBB ekipleri, 91,4 metre uzunluğunda ve 11,75 metre genişliğe sahip köprünün %40'ını tamamladı.

Yeni köprünün en kısa zamanda halkın hizmetine sunulacağını belirten Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, köprünün Hatay halkıyla buluşturulmasını sabırsızlıkla beklediğini ve yapılan tüm hizmetlerin Hatay halkının rahatlığı ve mutluluğu için olduğunu ifade etti.



