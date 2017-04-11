HBB'nin Milli Sporcuları Yunanistan'dan Başarıyla Döndü

HBB ATLETİZM TAKIMI FARKINI ORTAYA KOYDU

8 Nisan Cumartesi Yunanistan'ın Florina kentinde düzenlenen Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Türkiye'nin katıldığı 16. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden İnci Çiçek Yıldız Bayanlarda 5 km'de Balkan 2'ncisi,Seçil Akpınar Genç Bayanlarda 10 km'de Balkan 5'incisi oldular.

ÖLÇER, ''BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ''

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Spor Kulübü Atletizm Takımı Antrenörleri Abdulmecit Ölçer ve Senem Ölçer, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimizin spor alanında gelişmesi için çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen değerli başkanımıza Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'a teşekkür ederim dedi.



