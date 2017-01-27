HBB'nin Emıtt 2017'Deki Standına Ünlü Sanatçılardan Yoğun İlgi

Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş tarafından İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen, tüm dünyaya kapılarını açan 2017 EMITT'te yerli ve yabancı turistlerle buluşturulan HBB'nin 'Ezan, Çan, Hazan ve Tarih' temalı standına ünlü sanatçılar yoğun ilgi gösterdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın öncülüğünde fuara katılım sağlayan HBB, "Ezan, Çan, Hazan ve Tarih" temalı stant ile platformdaki yerini alarak medeniyetlere ev sahipliği yapmış Hatay'ın tarihi, kültürel zenginlikleri ve kardeşliğini 80 ülkeden gelen 140 bini aşkın katılımcıyla buluşturmaya devam ediyor.

"EZAN, ÇAN, HAZAN VE TARİH" TEMALI STANDA, ÜNLÜ İSİMLERDEN BÜYÜK İLGİ

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen ve dünyaya turizm kapılarını açan 2017 EMITT platformundaki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait stant, ülkemizin sevilen sanatçıları tarafından büyük ilgisini gördü. Türkiye'de kitleler tarafından sevilip takip edilen Hasan Yılmaz, Alişan ve Nur Ertürk gibi sanatçıların ziyaret ettiği "Ezan, Çan, Hazan ve Tarih" temalı stant tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri ile büyüledi. Başkan Savaş'ın elleriyle Hatay'ın meşhur yöresel lezzeti künefe, ülkemizin değerli sanatçılarına ikram edildi. Aynı zamanda standı gezmeye gelen misafirlere Hatay Büyükşehir Belediyesi logolu atkı-bere ve çeşitli hediyeler takdim edildi.