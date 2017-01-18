HBB Kick Boks Takımı Başarıdan Başarıya Koşuyor



HBB Kick Boks Takımı, 14 Ocak Cumartesi günü Antakya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Point Fighting ve Müzikli Form Türkiye Birinciliği Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen eleme ve seçme müsabakasına, Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Yıldızlar Kategorisinde 23 sporcu ile katılım sağlayarak bayanlarda 5 birincilik 1 ikincilik, erkeklerde ise 5 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi elde etme başarısını gösterdi.

23 SPORCUDAN 21'İ ADANA'DA YAPILACAK TÜRKİYE OKUL SPORLARI ŞAMPİYONASI'NA KATILMAYA HAK KAZANDI

Point Fighting ile Müzikli Form müsabaka seçmelerinde bayanlarda Müzikli Form Soft Stilde 1 birincilik, erkeklerde Hard Stil kategorisinde 3 birincilik ve 2 ikincilik derecesi elde edildi. Müsabaka ve seçmelere katılan tüm sporcular derece elde etme başarısını göstererek 23 sporcudan 21'i Okul Sporlarında Adana'da yapılacak Türkiye Okul Sporları Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

AKMAN: KULÜBÜMÜZ İLMİZDE, BÖLGEMİZDE, ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATACAKTIR

Hatay Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü Murat Akman yapılan eleme ve seçme müsabakaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kulübümüzde çok sayıda başarılı sporcularımız bulunmaktadır. Bu sporcularımız çalışmalarına devam ederek, Temmuz ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanmaktadırlar. HBB Spor kulübü adı altında hem okul sporlarında hem de bireysel müsabakalarda, Kick Boks, Karma Dövüş Sanatları, Jijutsu ve Wushu branşlarında sporcu yetiştirmekte ve bu sporcularımız ferdi, özel, bölgesel, ulusal ve Uluslararası birçok müsabakada başarı elde etmektedirler. Bu başarıların arkasında spora ve sporcuya desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Hatay Büyük Şehir Belediyesi Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HBB Spor Kulübü Başkanımız Serdar Güven'in destekleri büyüktür. Başkan Savaş'ın bizlere sağladığı bu desteğin bilincinde hareket eden kulübümüz; ilimizde, bölgemizde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha birçok başarıya imza atacaktır" ifadelerine yer verdi.