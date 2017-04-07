HBB İtfaiye Ekipleri, Evde Çıkan Yangına Müdahale Etti

Merkez ilçe Antakya'ya bağlı Odabaşı Mahallesi İlk Evler Sitesinde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Öğle sıralarında çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti.

Vatandaşların Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmekte gecikmeyen HBB İtfaiye ekipleri, yangın çıkan evden 5 vatandaşımızı sağ salim çıkarmayı başardı.

Zor anların yaşandığı müdahale sırasında, vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına HBB itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

