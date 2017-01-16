HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı Devreyi Lider Kapattı

ENGELSİZ SPORCULARIN HEDEFİ SÜPER LİG

15 Ocak Pazar günü Batman 19 Mayıs Stadında oynanan maçı 2-1 kazanan Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı bu galibiyetle ilk devreyi lider olarak kapattı. Hızlı hücum anlayışı, baskılı oyunuyla futbolseverlerden tam not alan HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı seyir zevki veren oyunuyla göz doldurmaya devam ediyor.

Lig başlangıcından bugüne kadar Süper Lig hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerleyen HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı 38'inci dakikada Nesim Kocakaya, 85'inci dakikada Cuma Ahrez'in golleriyle şehrimize gurur yaşatan engel tanımayan yürekli oyuncular 7 maçta aldığı 18 puanla devreyi lider kapattı.

HBB ANTRENÖRÜ BAYRAKTAR, ŞAMPİYON OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı Antrenörü Abdullah Bayraktar yaptığı açıklamada, "İlk devreyi lider olarak tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. İkinci devrenin ilk maçını 19 Şubat'ta İskenderun İşitme Engelliler Futbol takımı ile oynayacağız. İkinci devrede futbolcularımızla birlikte aynı hedef doğrultusunda bir üst lige çıkma yolunda kenetlenerek şampiyonluk coşkusunu tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz. Maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve Kulüp başkanımız Serdar Güven'e takımımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.