HBB İle Sebze- Meyve Hallerine Modern Standartlar Getirildi



Çağa ayak uyduran yenilikçi düşünceleriyle çalışmalarıüreten HBB ekipleri, Hatay'da hizmet kalitesini yükselterek,vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler gerçekleştiripşehrin kalkınmasını güçlendiriyor.

HATAY HALKINA YAKIŞAN SEBZE-MEYVE HALİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğuna devredilen hallerden biri olan Dörtyol'daki toptan yaş sebze ve meyve halinde HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından şehir halkına sağlıklı, taze, kaliteli sebze-meyve ulaştırmada ve tüketici taleplerine zamanında cevap verilmesinde önemli adımlar atıldı. Bölgede önemli bir yeri olan sebze ve meyve halinde,41 komisyoncu ile başta ilimiz Hatay olmak üzere Türkiye geneline ürün satışı sağlanıyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından modernize edilen Dörtyol Toptan Yaş Sebze,Meyve Hali, teknolojik, lojistik ve hijyenik açıdan Hatay halkına yakışır bir birim oldu.

HAL İÇERİSİNDEKİ EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

Toptan yaş sebze ve meyve hali çalışmaları kapsamında HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı sorumluluğuna dahil edilen hal içinde eksik olan fiyat tabelaları, 16 güvenlik kamerası, hale giriş çıkışta fatura kontrolü, plaka okuma sistemi, haldeki trafik sıkıntılarının ve güvenliğinin zabıta ekipleri tarafından müdahalesi, halin tertip ve düzeninin sağlanması, yaş sebze ve meyve künyelerinin kontrolü, anons (bilgilendirme amaçlı) cihazlarının yapılması, ışıklandırmalar gibi modernize çalışmaları gerçekleştirildi.

HBB Zabıta ekipleri, Dörtyol Toptan Yaş Sebze ve Meyve hal ürünlerin giriş çıkışında yapılan tartım işleminin eksiksiz ve kaliteli olması amacıyla 60 tonluk kantarı sebze haline kazandırdı.

Bunların yanı sıra yaş sebze ve meyve giriş- çıkış kayıtlarının düzenli tutulması ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi için günlük cari hesap bilgilerini de düzenleyerek, bilgilerin kayıt altına alınmasını sağladı.

